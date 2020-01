Escolas do concelho premiadas

No dia 8 de fevereiro, no Auditório Damião de Goes, em Alenquer, 43 escolas de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Arruda dos Vinhos, Benavente, Caldas da Rainha, Cartaxo, Ourém, Peniche, Porto de Mós, Salvaterra de Magos, Sertã, Tomar, Torres Vedras e Vila Franca de Xira veem formalmente os seus projetos distinguidos pela iniciativa Escola Amiga da Criança.

Do concelho de Almeirim, a escola Febo Moniz e Escola Básica de Fazendas de Almeirim estão entre as premiadas.

A entrega dos selos será feita pelos representantes da Escola Amiga da Criança aos professores e alunos das escolas premiadas. Estas 43 escolas dos distritos de Santarém, Leiria, Lisboa e Castelo Branco estão entre as 554 escolas do país que foram reconhecidas pelos projetos inovadores que colocaram em curso durante o ano letivo anterior, recebendo por isso o selo da 2ª edição da Escola Amiga da Criança.A Escola Amiga da Criança, que atualmente está, até ao dia 14 de abril, em fase de receção de candidaturas da 3ª edição, é uma iniciativa promovido pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), a LeYa e o Psicólogo Eduardo Sá.

O objetivo da iniciativa é distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias em prol de um desenvolvimento mais feliz da criança no ambiente escolar. O projeto promove um trabalho de equipa entre pais, alunos e professores, em benefício de todas as crianças, incentivando desta forma a uma escola que educa e que é feliz.

A 3ª edição do projeto conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fundação Altice, REN, Católica do Porto Business School, Sociedade Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, The Inventors, Fábrica Centro Ciência Viva, EKUI, Associação ACEGIS, Solfut, Maped e ANEBE com o projeto ‘Menores nem uma Gota’ em parceria com Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia de entrega de selos da Escola Amiga da Criança decorre em Alenquer no dia 8 de fevereiro, pelas 9 horas, no Auditório Damião de Goes.