Futebol: Veja os resultados da equipas do concelho em competição

As duas equipas do concelho sairam vitoriosas nesta jornada 17 e estão agora na primeira e segunda posição do campeonato distrital. O U.Almeirim venceu por 0-4 ( Rafael 2. Conduto 1 Igor 1 ) em Ferreira de Zêzere e bate o recorde de vitórias consecutivas que pertencia ao Fátima. O Fazendense “ajudou” o vizinho União ao derrotar o até então segundo classificado, o U.Tomar por 1-0 com golo de Alcobia. Com este resultado a equipa de Gonçalo Carvalho sobe ao lugar que dá acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal.



Na segunda distrital duas goleadas desfavoráveis. O Fazendense B no terreno do Goleganense por 7-0 e o Benfica do Ribatejo em Benavente por 5-1.



No Inatel houve Taça Amizade este fim-de-semana com a única representativa do concelho ainda em prova, o Paco dos Negros venceu por 2-0 na Concavada e segue para os quartos-de-final.