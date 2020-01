Atleta do Futalmeirim distinguido pelo desportivismo

O jogador do Futalmeirim Guerra recebeu o cartão branco de fair play, atribuído pelo árbitro no jogo com o Pego. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o jogador ajudou o árbitro numa decisão complicada ainda que essa decisão fosse a favor da equipa contrária.



“Mais importante que competir é formar e é algo que no FUTALMEIRIM cada vez damos mais valor. Muito orgulho GUERRA!”, destacou o clube