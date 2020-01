UFCA: Resumos da prestação das “meninas” só com vitórias

Ganhar, ganhar: Este lema foi alcançado na perfeição pelas equipas femininas do U. Almeirim no último fim de semana.



A equipa de iniciadas sub-15, no campeonato distrital Lisboa, ganharam 8-0 em casa, exibição categórica. As iniciadas sub-15, no campeonato distrital de Santarém ganharam na chamusca 4-2.



Por fim, as seniores, diante do Ponte Frielas, no campeonato Nacional 2 divisão, ganharam 4-0.



Melhor era impossível.