Procuram-se atores “Caralhotas em Sangue”

No próximo sábado, dia 18 janeiro, realiza-se um casting para atores e atrizes da nova telenovela “Caralhotas de Sangue”. O casting realiza-se na Rua da Fonte n.º 8 a partir das 17h.



“Juntem-se a nós. Vamos divertirmos e aprender com os Profissionais da área audiovisual e construir uma telenovela sem igual para fazer rir e cortar a respiração ao mundo inteiro via internet. Se és Almeirinense ou moras em Almeirim, porque esperas?!”, desafia Diogo Andrade.



Os interessados podem obter mais esclarecimentos através do 910 516 046.