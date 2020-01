Atletas dos 20 kms ajudam Santarém a ganhar coletivamente

Realizou-se este domingo, dia 12, na nave desportiva de Alpiarça o Inter Associações do Triatlo Técnico Jovem de Zona e Santarém ganhou com o contributo das atletas dos 20 kms. Nesta competição participaram as seleções do Algarve, Évora, Santarém, Setúbal, Beja e Castelo Branco.

Em representação da selecção vencedora, AA Santarém, estiveram 2 atletas da A20KM e ambas em bom plano.

Nos infantis Lara Lopes venceu com um total de 1292 pontos com os seguintes parciais : 7.28 m no Lançamento do peso 2 kg, 8.94 nos 60 m e 4.21 m no salto em comprimento.

Já Edmara Chete totalizou 1674 pontos o que lhe valeu a Medalha de prata nos iniciados. Os parciais foram os seguintes: 4.92 m no salto em comprimento, 9.88 nos 60 m barreiras e 8.03 m no Lançamento do peso de 3 kg.

Coletivamente a tabela final foi a seguinte:

1 8853 AA Santarém

2 8704 AA Setubal

3 7986 AA Castelo Branco

4 6969 AA Algarve

5 6501 AA BEJA

6 6079 AA EVORA