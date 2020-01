Passeio contínua: U. Almeirim soma 16.ª vitória

U. Almeirim começa a segunda volta do campeonato com nova vitoria e goleada diante do Abrantes e Benfica por 4-0 com golos de João Gabriel, Fávio, Camões e Palhoto. São agora 16 vitórias consecutivas e ainda viu o Coruchense sair derrotado de Mação.

Quem está na sua melhor fase da temporada é o Fazendense. Goleada em Rio-Maior por 1-5 com hattrick de João Rosário, Carlos Bacalhau e Rúben Noque. Com este resultado a formação de Fazendas de Almeirim subiu ao pódio da classificação geral.

Na segunda distrital o Benfica do Ribatejo voltou a vencer e logo com goleada de 4-0 diante do Goleganense. Isabelinha, Sequeira, Leonardo e Luís Afonso foram os autores dos golos. O Fazendense B folgou nesta ronda.