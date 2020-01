Apresentado o livro “O rapaz que sorria aos toiros”

No passado sábado, dia 11 janeiro, foi apresentado, na Biblioteca Marquesa da Alorna, o livro “O rapaz que sorria aos toiros”. O livro, segundo o apresentador é um conto sobre dois amores, em tempos diferenciados. Um amor não correspondido de um campino que se dedica inteiramente aos toiros e de dois jovens, ele, um forcado que sorria aos toiros. Esta história é contada por um poeta que se aventurou na prosa. Passado nos campos de Almeirim e nos concelhos vizinhos num tempo de valorização da vida no campo. Na ligação à tradição do maneio do toiro bravo, das tentas e dos diversos intervenientes na lida do campo e no relacionamento entre as pessoas.

A apresentação esteve a cargo de António Rocha Pinto, amigo de infância dos autores.

O autor, Rui Falcão de Campos, é licenciado em línguas modernas pela Sorbone, licenciado em direito pela Universidade Católica de Lisboa, com mestrados em gestão também pela Universidade Católica e em direito pela Universidade de Vermout, tem publicados livros de poesia entrando pela primeira vez pela prosa.

Clara Brito é licenciada, tem um mestrado e um doutoramento em Belas Artes sendo professora na Escola Superior de Educação de Santarém. Dela é o tratamento gráfico e a tradução em desenho do texto ao longo das páginas deste romance.

Os autores fizeram os estudos primário e liceal em Santarém.

O autor prometeu ainda para breve um romance também passado na zona de Almeirim, no tempo das lutas liberais.



O livro está à venda no Quiosque de O ALMEIRINENSE na Arena D’Almeirim.