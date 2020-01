Imparável: U. Almeirim completa primeira volta só a ganhar

U. Almeirim aumenta a vantagem para 11 pontos. Fazendense no seu melhor momento aproxima-se do lugar de acesso à Taça de Portugal. Houve derby na segunda distrital e Paço dos Negros vence mas sofre o seu primeiro golo à 8°jornada do campeonato do Inatel.



Vamos por partes, o U.Almeirim viu U.Tomar e Coruchense empatarem os seus jogos e com a vitória tangencial por 1-2 na Glória do Ribatejo aumentou para 11 pontos a vantagem sobre o segundo classificado Coruchense. São agora 45 pontos fruto de 15 vitórias consecutivas. O título está à vista.



O Fazendense está na sua melhor fase e venceu em casa por 1-0 o difícil Abrantes e Benfica e sobe ao 4°lugar, apenas a 2 pontos do lugar de acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na segunda distrital realizou-se o primeiro derby entre Benfica do Ribatejo e Fazendense B com vitória da equipa da casa por 3-0. Com este resultado a formação de Benfica ultrapassa os amarelos na tabela. No campeonato do Inatel, o Paço dos Negros continua isolado, venceu a Azervadinha por 3-1 e sofreu à 8°jornada o seu primeiro golo. Quanto às restantes equipas do concelho, a Sumol Compal venceu na Lamarosa por um expressivo 4-0 e a Raposa folgou nesta ronda