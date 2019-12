Há dois goleadores em Almeirim. Só eles já marcaram 23 golos

Os avançados brasileiros Igor e Gábi marcaram todos os sete golos da vitória na última jornada deste ano com a camisola do U. de Almeirim SAD contra o Moçarriense.



O jogo contou para o Campeonato Distrital de Santarém da 1.ª Divisão. Igor marcou quatro vezes e Gábi três. A goleada à moda antiga foi somente mais uma amostra do que a dupla de ataque é capaz de fazer. Juntos somam 23 golos pelo União de Almeirim SAD.

“Foi um ótimo jogo, nossa equipe portou-se muito bem dentro de campo, com muita entrega e agressividade, e isso facilita muito a nossa vida ali do ataque, os golos foram consequências de um ótimo trabalho da nossa equipa”, sublinha Igor.

Já Gábi, também conhecido já por Gabigol, destaca que estes três golos era “algo que eu estava buscando, e me cobrando muito, fazer um hat-trick! E principalmente almejando os três pontos que é o mais importante sempre.”

A equipa do U. Almeirim está a fazer um percurso sem erros, 14 vitórias em 14 jogos, com uma média de 3 golos por partida.

Os dois avançados brasileiros também tem uma disputa interna pela conquista do título de melhor marcador do campeonato. Igor tem 13 golos no distrital enquanto Gábi vem logo atrás com 10.



O União SAD tem de longe o melhor ataque da competição com 42 golos marcados e regressa à competição a 5 de janeiro contra SCD Glória.