Presidente da Federação visita Almeirim

O Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Miguel Laranjeiro, voltou a marcar presença, este sábado dia 21 dezembro, no Torneio de Andebol Sopa da Pedra.



Domingos Martins, Presidente da Associação 20 kms, agradeceu ao “presidente por ter abdicado do seu tempo e não deixar de marcar presença no VI Torneio Andebol Almeirim, organizado pela Secção de Andebol da Associação 20kms de de Almeirim e que de forma crescente é considerado um torneio de excelente referência, conforme provam a alegria demonstrada pelo crescente número de equipas inscritas.”



O torneio termina este domingo no Pavilhão Alfredo Bento Calado e terá transmissão na Almeirinense TV.