Município de Almeirim “apaga” jornalistas das fotos da cerimónia de inauguração do CDOS

O Município de Almeirim apagou dois jornalistas do jornal O Mirante das fotos da cerimónia de inauguração do CDOS de Santarém, que decorreu na tarde desta sexta-feira, 6 de dezembro, em Almeirim.



Os jornalistas apagados foram o diretor editorial de O Mirante, António Palmeiro e a jornalista Ana Ferreira. Quem fez e editou as fotografias foi Rui Louraço, relações públicas do município.

As fotografias com o logotipo oficial da Câmara de Almeirim foram publicadas no facebook pessoal do presidente, Pedro Ribeiro, mas não aparecem no facebook oficial do município.



