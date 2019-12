Jorge Jesus oferece jantar e taça a Márcio Sampaio

O treinador Jorge Jesus ofereceu, na passada quarta-feira, dia 4 dezembro, um jantar a equipa técnica e surpreendeu com um presente especial: Ofereceu a cada elemento da equipa técnica, uma réplica do Troféu do Campeonato Brasileiro.



O treinador almeirinense Márcio Sampaio deu conta do jantar e agradeceu: “Muito obrigado pelo gesto”.