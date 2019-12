D. José Traquina, bispo de Santarém, sublinhou que este foi um evento organizado por uma associação de leigos que nas suas vidas profissionais ou familiares promovem ideais.

Decorreu no passado dia 23 de novembro, em Santarém, o V Encontro Nacional da Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos – Praça Central: Cristianismo, Sociedade e Cultura. Ao longo do dia e com eventos a decorrer em vários locais na cidade, cerca de 500 pessoas, entre comunidades cristãs e sociedade civil, assistiram e participaram em palestras, debates, visitas guiadas, espetáculos e momentos de oração com o objetivo de partilhar ideias a partir das vivências cristãs de cada um. Como referiu D. José Traquina, bispo de Santarém, este é um evento organizado por uma associação de leigos que nas suas vidas profissionais ou familiares promovem ideais cristãos

reconhecidos pela comunidade eclesiástica. A diocese de Santarém, assim que foi contactada no sentido de acolher esta iniciativa, desenvolveu mecanismos de acompanhamento para preparação do Encontro, nas paróquias da diocese de Santarém. Para o responsável da Diocese escalabitana, "estas iniciativas mexem com a sensibilidade e o essencial do interior de cada homem e cada mulher cristãos. Precisamos de valorizar aquilo que somos para estamos no mundo bem dispostos e para o tornar melhor." D. José Traquina salientou ainda a importância de se definir, na quinta edição desta iniciativa, o título de "Praça Central" para se privilegiar a abertura da igreja ao encontro humano, no caminho da evolução. O sentido profético da vida foi debatido durante a manhã de sábado, no auditório do Centro Nacional de Exposições de Santarém – CNEMA, tomando como ponto de partida a frase – "Prometo viver a vida em pleno e até ao fim", da autoria de Etty Hillesum, uma jovem judia nascida na Holanda em 1914 e que viria a morrer no campo de concentração de Auchswitz em 1943. Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica de Lisboa e o Pde. José Frazão Correia, Companhia de Jesus, intervieram no primeiro painel, trazendo à "Praça Central" a preocupação pelo estado do ensino em Portugal como um desafio à santidade presente na vida de cada um. Para a reitora da Universidade Católica não há educação neutra porque são os valores de cada um que são transmitidos. Considera ainda que o novo modelo de ensino terá de saber que os problemas da sociedade não se resolvem com disciplinas estanques mas através do estabelecimento de pontes. Um engenheiro não poderá ser apenas um engenheiro. A sociedade futura será a sociedade dos quadros transversais. Por sua vez o Pde. Frazão Correia expressou preocupação pelo encerramento de escolas privadas, partindo do pressuposto que o que não é estatal, não é público. Para Frazão Correia, a escola é um local de missão e o país só ganha pela pluralidade. Acrescentou ainda que esta questão dos contratos de associação, acentua esta incompreensão do próprio sistema, quando o Estado deveria ser o primeiro a oferecer uma amplitude de escolhas. Seguiu-se o testemunho de Pietro Sarubbi, o ator italiano que desempenhou o papel de Barrabás no filme " A Paixão de Cristo" realizado por Mel Gibson e que se converteu ao cristianismo durante a rodagem do filme. A sessão da manhã terminou com a comunicação proferida por Linda Ghisoni, subsecretária do Dicastério dos Leigos, Família e Vida da Santa Fé. Durante a tarde decorreram, em simultâneo, debates no Seminário, Casa Madre Andaluz e Igreja de Marvila. Houve ainda espaço para a cultura com a realização de dois concertos, um de órgão na Sé com Daniel Oliveira e o outro, com Joana Espadinha, no Teatro Sá da Bandeira, espectáculo este que encerraria mais uma edição do Encontro de Leigos. Teresa Sousa