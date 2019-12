U. Almeirim contínua imparável, mas há muito mais

O fim de semana desportivo das equipas do concelho começa com o destaque para a vitória do U. Almeirim SAD diante do Mação por 3-1. Registe-se que já são 12 as vitórias consecutivas dos almeirinenses. Em sentido contrário foi a derrota do Fazendense na deslocação difícil ao terreno do Coruchense por 2-0. A equipa de Fazendas vinha num bom momento mas desta vez não conseguiu pontuar.



Na segunda distrital o Benfica do Ribatejo voltou a perder e de novo em casa. Agora foi diante do Forense por 2-3. O Fazendense B venceu no seu reduto o Rebocho por 1-0 e com esta vitoria deixa o último lugar da tabela, ultrapassando Rebocho e Goleganense.



No campeonato do Inatel, a equipa de Paço dos Negros folgou nesta jornada, enquanto as outras duas equipas que representam o concelho tiveram um fim de semana menos bom. Saíram ambas goleadas. A Raposa em casa pelo Cortiçada de Lavre por 0-5 enquanto a Sumol+Compal por 1-4 com a Parreira.

