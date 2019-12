Morreu Manuel Botas Constantino

O antigo Diretor do Jornal O ALMEIRINENSE faleceu, na última madrugada, aos 94 anos. Manuel Botas Constantino estava aposentado da função pública, onde exerceu durante 43 anos várias tarefas, com destaque para a Chefia de Finanças em muitas localidades do país. Foi também agente do Ministério Público no Tribunal de 1.ª Instância de Lisboa e Delegado no Supremo Tribunal Administrativo, Professor de Direito Fiscal na Direção Geral Impostos e no Isla de Santarém e formador de funcionários das Finanças e solicitadores.



Na vida cívica, Manuel Botas Constantino foi vereador na Câmara Municipal de Almeirim no último mandato de Alfredo Calado e líder da Assembleia Municipal por duas vezes, eleito pelo PSD. Foi também Presidente da Comissão Concelhia do PSD de Almeirim.



Liderou ainda os Bombeiros Voluntários de Almeirim, diretor do CRIAL e do Jornal O ALMEIRINENSE.



Ensaista e contistas premiado com bastantes trabalhos publicados foi ainda considerado um Mestre na temática policiária e experiente conhecedor do espírito almeirinense.

O funeral realiza-se este domingo, no Cemitério de Almeirim, às 11h.

O Jornal O ALMEIRINENSE endereça à família e amigos as mais sentidas condolências.