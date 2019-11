NERSANT promove oportunidades do Ribatejo no Brasil

Cerca de 80 investidores brasileiros marcaram presença ontem, dia 27 de novembro, na Câmara Portuguesa de São Paulo, no Brasil, onde a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém levou a efeito um evento de promoção da região ribatejana e das suas oportunidades de negócios. O Cônsul português em São Paulo, Paulo Nascimento, esteve presente no evento.

Organizado pela NERSANT no âmbito do projeto financiado Ribatejo Global, o “Roadshow Portugal/ Brasil – Ribatejo Região de Oportunidades” teve como objetivo reunir empresários e investidores brasileiros para a apresentação da região do Ribatejo, exponenciando-se, assim, a criação de oportunidades de negócio entre as empresas portuguesas e brasileiras. Turismo, Agroalimentar, Metalomecânica e Construção foram alguns setores-chave da região do Ribatejo em destaque neste evento de networking empresarial e que foram apresentados como os mais promissores para investimento.

No programa do evento, contaram-se a realização de diversas intervenções sobre as especificidades das trocas comerciais entre Portugal e Brasil, nomeadamente os elos de ligação da diáspora portuguesa no Brasil, as experiências de trabalho entre os dois países, as oportunidades de negócio do Ribatejo, boas práticas para investimento em Portugal e ainda o perfil do investidor brasileiro. Torcato Jardim, Vice-Presidente da Invest SPA – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, João Ribeiro da Costa, Vice-Presidente da Câmara Portuguesa, Manuel Magno Alves, do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, Nelson Faria de Oliveira, Embaixador da NERSANT no Brasil, Sérgio Karagulian, gerente de marketing da BrasCod, Andressa Scalle, da Internacional Desk do SANTANDER no Brasil e Fernando Carvalho, Diretor da AICEP em São Paulo, foram os oradores do encontro. O Cônsul português em São Paulo, Paulo Nascimento, esteve também presente no evento, tendo encerrado a sessão informativa, onde participaram cerca de 80 investidores e empresários brasileiros.

Paralelamente à essencial informação de suporte às trocas comerciais, o roadshow centrou-se, ainda, na realização de diversos momentos de networking entre empresas portuguesas e brasileiras. Foram realizadas reuniões outras várias entidades, nomeadamente a FACESP – Federação das Associações Comerciais Estado São Paulo, a AESUL – Associação Empresarial da Região Sul e a São Paulo Chamber of Commerce, entre outras.

De referir que o “Roadshow Portugal/Brasil – Ribatejo Região de Oportunidades” é uma ação do Ribatejo Global, projeto financiado pelo Compete 2020 que tem como objetivos apoiar a internacionalização das empresas e atrair investimento estrangeiro para a região do Ribatejo.

Fonte NERSANT