VÍDEO – Balcão de Almeirim do Banco Santander celebra 75 anos de existência

No dia 27 de novembro, para a celebração de 75 anos de existência, o banco reuniu ontem no balcão de Almeirim, a comunidade local, contando com a presença de várias personalidades da região, empresários e clientes, uma oportunidade única de contato e que se insere na nossa estratégia de prestar um serviço cada vez mais próximo e focado, apoiado também na transformação digital.

A abertura do Balcão de Almeirim (inicialmente Banco Lisboa & Açores) aconteceu a 27 de Novembro de 1944.

Posteriormente, em 1961, o Balcão passou a ser denominado Banco Totta Aliança. Em 1970, passa a Banco Totta & Açores. Em 2004, torna-se Banco Santander Totta. Em Março de 2018, a marca passa a Santander.

Até 1970, o Balcão do Banco Lisboa & Açores, em Almeirim, era a única Agência Bancária na cidade de Almeirim. No concelho já existia a CCAM de Benfica do Ribatejo, localidade do mesmo concelho.

As restantes entidades bancárias usavam a figura dos correspondentes para fazer a intermediação entre Clientes e Agências Centrais, em Santarém.

