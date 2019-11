Ténis: Final 100 por cento almeirinense em Tomar

José Miguel Rodrigues e Martim Salvador protagonizaram uma final 100% almeirinense no VIII Torneio Nabão, promovido pelo Ténis Clube Tomar, no escalão de sub12. No escalão de sub16, Pedro Valverde atingiu ainda as meias-finais.

No escalão de sub12, José Miguel Rodrigues acabou por levar a melhor sobre Martim Salvador pelos parciais de 5/4 (5), 2/4 e 4/1, com parciais que provam bem a competitividade entre os dois tenistas da Associação 20kms de Almeirim. Os dois tenistas defendiam o estatuto de 1º e 2º cabeça-de-série.

Na fase de grupos, tanto José Miguel Rodrigues como Martim Salvador terminaram em 1º lugar com duas vitórias nos dois jogos disputados. Os dois tenistas despediram-se assim do escalão de sub12 no top20 nacional e em 2020 vão disputar o escalão de sub14.

Em sub16, Pedro Valverde atingiu as meias-finais cedendo apenas frente a Sebastião Cardoso Nobre pelos parciais de 6/2 e 6/0. Pedro Valverde defendia o estatuto de 2º cabeça-de-série e até às meias-finais venceu Rafael Chambel (TC Tomar), por duplo 6/3 e Francisco Antunes (IP Santarém), por 6/4 e 6/2.

O VIII Torneio Nabão disputou-se entre os dias 16 e 17 de novembro, embora tenha sofrido atrasos devido à chuva e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis nos escalões de sub12 e sub16, como torneio de nível C.