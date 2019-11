Outubro trouxe mais oito empresas para o concelho de Almeirim

Na análise mensal à criação de empresas no distrito de Santarém efetuada pela NERSANT, a Associação Empresarial da Região de Santarém verificou que em outubro nasceram no distrito mais 95 empresas. Santarém lidera a tabela, com a criação de 17 sociedades neste mês, seguindo-se os concelhos de Ourém e Tomar, com 10 sociedades criadas em cada território. Em outubro de 2019 foram criadas mais 9 empresas do que em igual período do ano passado.

Em 3.º lugar posiciona-se o concelho de Rio Maior, com a criação de 9 empresas, seguido de Torres Novas, com a constituição de 8. Almeirim surge logo a seguir, com a criação de 6 empresas, seguido dos concelhos de Benavente, Cartaxo, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, que apresentaram, em outubro, a criação de 5 empresas em cada território.

Coruche criou 4 sociedades em outubro e Abrantes, Alcanena, Golegã, Mação e Vila Nova da Barquinha, contribuíram com a criação, em cada concelho, de duas empresas. Salvaterra de Magos criou, no período analisado, apenas uma empresa. Alpiarça, Chamusca, Constância e Sardoal não apresentaram, em outubro, criação de empresas. Em comparação com 2018, outubro criou mais 9 empresas do que em igual período do ano passado. Em outubro de 2018 foram criadas 86 empresas.

Relativamente aos setores de atividade, destaque para a criação de empresas relacionadas com comércio por grosso (11), comércio de veículos automóveis (8), comércio a retalho (8), construção de edifícios (residenciais e não residenciais) (5), restaurantes tipo tradicional (5), atividades dos serviços relacionados com a agricultura (3), cafés (3) e compra e venda de bens imobiliários (3).

Os homens continuam a ser os que mais criam empresas. Em outubro, 73 empreendedores do sexo masculino (77%) foram promotores de novos negócios, enquanto as mulheres criaram 22 empresas (23%).

Em setembro, 20 dos 21 concelhos criaram empresas

O mês de setembro criou ligeiramente menos empresas do que em outubro. Ao todo, foram constituídas 83 empresas, sendo que 20 dos 21 concelhos do distrito de Santarém criaram empresas.

O concelho de Santarém liderou a tabela neste mês, com 15 empresas constituídas, seguido de Benavente, com a criação de 10 empresas. Ourém posicionou-se em 3.º lugar, a par do concelho de Torres Novas, com a criação de 9 empresas em cada território. Almeirim surge de seguida com a constituição de 8 empresas.

Coruche e Rio Maior contribuíram com a constituição de 4 sociedades em cada concelho, seguindo-se Abrantes, Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Tomar, com a criação de 3 empresas em cada território. Cartaxo, Chamusca e Salvaterra de Magos criaram duas empresas em cada concelho, sendo que os concelhos de Alcanena, Constância, Golegã, Mação, Sardoal e Vila Nova da Barquinha criaram, em cada território, uma empresa. Alpiarça foi o único concelho do distrito que não apresentou criação de empresas.

Comércio a retalho (8), restaurantes tipo tradicional (6), construção de edifícios (residenciais e não residenciais) (6), comércio por grosso (6), compra e venda de bens imobiliários (4), outras atividades de saúde humana, n.e. (3), atividades de programação informática (3), atividades de mediação imobiliária (3) e fabricação de lâmpadas elétricas e de outro equipamento de iluminação (2) foram os setores de atividade que mais contribuíram para o ranking de setembro.

Prevalecem os gestores homens, com 64 empresas criadas (77%), em detrimento das mulheres, que criaram 19 negócios em setembro (23%).

De referir que setembro de 2019 apresentou menos 23 empresas criadas do que em igual período do ano passado, onde foram constituídas 106 empresas.

Fonte NERSANT