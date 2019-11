AE de Almeirim distinguido com selo “Escola SaudávelMente – pelas Boas Práticas de Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão”

O Agrupamento de Escolas de Almeirim foi ontem, quarta-feira, 27 de novembro, duplamente premiado pelo empenho dos seus profissionais no sentido de melhorar a motivação e sucesso escolar dos seus alunos.



Em Lisboa recebeu o 1º prémio nacional no concurso dos clubes europeus. De salientar que somente há lugar à atribuição de três prémios, em mais de duzentos clubes. A receber o prémio e a apresentar o trabalho realizado sobre o tema da “Casa da Democracia”, esteve a coordenadora do Clube a Professora Isabel Reis e um aluno.



Praticamente à mesma hora, no Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses fomos distinguidos com a atribuição do selo “Escola SaudávelMente – pelas Boas Práticas de Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão, proporcionadas aos nossos alunos. Para receber este galardão que vigorará no período 2019-2021, esteve a Sub-diretora Helena Coutinho e as Psicólogas Laura e Teresa.