FIFCA ganha prémios internacionais

A Associação FIFCA através do seu grupo, FIFCA-Portugal-Folk-Dance-Group, (Grupo de Danças Folclóricas de Portugal concluiu a sua participação no XII Festival Internacional de Folclore INTERFOLK em São Petersburgo na Rússia de 14 a 19 novembro.

A representação do Festival FIFCA Portugal e Concelho de Almeirim, foi distinguida com o Primeiro Prémio da sua categoria ( Dança, Musica e Canto) e também com o Prémio Especial do Júri para a “ Para o melhor desempenho de palco com base na coreografia étnica”.

“Não há prémios nem reconhecimentos que valham tanto como o espírito de grupo, convívio, amizade,diversão, e o conhecimento de outro país e cultura”, destacou Ricardo Casebre.

Depois de participações em festivais em Amasya e Instanbul na Turquia, e em Haniotna Grécia seguiu-se a Rússia.



A Associação FIFCA participou de 14 a 19 novembro 2019, no XII Festival Internacional de Folclore INTERFOLK na Rússia São Petersburgo.

Esta comitiva foi constituída por 29 elementos do FIFCA Associação (Festival Internacional de Folclore Cultura e Artes), Almeirim, oriundos de várias localidades desta região, que dançam ou já dançaram no folclore ribatejano e têm como objetivo representar a região, Portugal e disfrutar do convívio que uma iniciativa desta dimensão pode proporcionar.



Ricardo Casebre e Irene Sequeira, Diretores Técnicos desta formação, atribuem o mérito deste reconhecimento internacional, ao trabalho que cada elemento desenvolveu durante as semanas de preparação para este grande festival, na segunda maior cidade da Rússia, com mais de cinco milhões de habitantes, onde participaram 49 grupos, representantes de vários continentes.



A Associação FIFCA, informa que os ensaios de “CAPTAÇÃO e SELEÇÃO” para que novos elementos possam integrar a representação do Festival FIFCA internacionalmente, tem inicio durante o mês de Dezembro. https://www.facebook.com/groups/2112254195743669/