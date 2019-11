Capítulo Geral da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo na Quinta da Lagoalva

O XLIII Capítulo Geral da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, realizou-se no passado dia 16 de Novembro, na Quinta da Lagoalva.

No capítulo foram aprovados, entre outros, o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2020.

A cerimónia teve o seu início com a passagem de Confrades Noviços a Confrades de Ordem: Guida Tralhão, Maria Vieira, José Espadinha, Nuno Gameiro e Carlos Galinha.

De seguida seguiu-se a entronização de Vera Rosa, Judite Gregório, Rita Almeida, Ana Varão, Sónia Faria, Igor Dias, Rui Barreiro, Luís e José Carvalho.

O Vinho da Entronização foi o tinto medalha excelência do Concurso de Vinhos do Tejo deste ano – Tyto Alba Touriga Nacional 2015 da Companhia das Lezírias.

A cerimónia continuou com um momento musical proporcionado pelo Conservatório de Santarém com a presença da pianista Lioudmila Litvínova e com o flautista David Telles.

As Confrarias presentes foram: a Confraria dos Enófilos do Vinho de Carcavelos, Confraria dos Enófilos da Estremadura (Vinhos de Lisboa), Confraria Arinto de Bucelas, Confraria do Vinho Verde, Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã (Aguardente), Confraria da Gastronomia do Ribatejo e a Federação das Confrarias Báquicas de Portugal.

Finalizou-se com uma prova na adega da Quinta da Lagoalva de um vinho tinto da nova colheita das castas Tannat e Alicante Bouschet.

O evento terminou no CNEMA, no restaurante Varandas do Parque, com um jantar, onde se degustaram vinhos brancos e tintos do Tejo dos produtores associados.