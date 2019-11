Agrupamentos de Almeirim e Fazendas distinguidos “Selo Escola SaudávelMente”

Após recepção de 267 candidaturas, A Escola Saudávelmente comunica que, após análise cuidada do júri, 152 o Agrupamento de Escola de Almeirim e Fazendas de Almeirim vão ser distinguidas com o “Selo Escola SaudávelMente” – Boas Práticas em Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão” 2019-2021, a ser entregue em sessão solene.

Numa nota, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) agradece todas as candidaturas ao Selo “Escola SaudávelMente – Boas Práticas de Saúde Psicológica e Sucesso Educativo” que ajudaram a tornar esta iniciativa num verdadeiro sucesso.



A promoção da Saúde Psicológica e do Sucesso Educativo é, no nosso entender, absolutamente crucial para o desenvolvimento das crianças e jovens e urge que mais e mais estabelecimentos de ensino se organizem no sentido de apostarem em políticas e práticas de intervenção nestas áreas. Parabéns por todos os esforços desenvolvidos até aqui!

