Praça Central em Santarém

Praça Central é um evento surpreendente e inspirador. A quinta edição deste encontro vai decorrer em Santarém, no dia 23 de novembro, mas um vasto conjunto de atividades culturais feitas de caminhadas, debates, cinema e oração estão a ser propostas desde o dia 4 de outubro em 9 localidades distintas da região centro do país.

Etty Hillesum inspira a formulação do tema que preside a um vasto programa. “Prometo viver a vida, em pleno e até ao fim” foi uma determinação da judia que viria a ser condenada em Auschwitz e motiva a proposta programática destes dias, sempre em torno da santidade enquanto desígnio para todas as pessoas, como sugere o Papa Francisco no documento “Alegrai-vos e exultai”.

Na exortação apostólica sobre o chamamento universal à santidade, Francisco reage a “uma vida medíocre, superficial e indecisa”, diz que a santidade não “tira forças nem vida nem alegria” e deixa uma sugestão: “Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus”.

Na Praça Central os participantes vão ter oportunidade de ouvir experiências de quem faz da santidade um programa de vida, descobrir formas de presença da santidade no quotidiano e transformar o que recebemos para viver em vida plena.

O programa desenvolve-se essencialmente em dois momentos:

Entre os dias 4 outubro e 16 de novembro, com a proposta de 5 momentos de oração e atividades 4 atividades culturais em 9 localidades distintas do distrito de Santarém

No dia 23 de novembro, com um encontro que convida cristãos de todo o país para uma sessão plenária, durante a manhã, no CNEMA (Centro Nacional de Exposições em Santarém); e, de tarde, apresentando 5 hipóteses de escolha alternativa:

três propostas em auditório, com possibilidade de aprofundamento de temas gerais da manhã

e duas outras propostas, com maior distensão de tempo, de oração pessoal e de concerto e visita guiada em Santarém.

A Praça Central termina com a Missa vespertina da solenidade de Cristo Rei, na Igreja de Santa Clara, e um concerto musical à noite, para encerrar o encontro e o regresso a casa em festa.

A Praça Central é um encontro promovido pela Conferência Nacional do Apostolado de Leigos, que reúne os organismos, associações e movimentos de leigos de todo o país. Em www.cnal.pt estão publicadas todas as informações sobre a Praça Central, o programa deste 5o Encontro, das semanas que o preparam e meios de inscrição e participação.

Qualquer informação contacto por favor para: cnal.secretariado@gmail.com