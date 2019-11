Almeirinense a caminho do Afeganistão

Tiago Ribeiro é um dos 79 militares do Exército português, que se juntarão aos 126 que já se encontram naquele teatro de operações no Afeganistão. Estes 205 militares constituirão a 4ª Força Nacional Destacada a integrar a missão da NATO “Resolute Support” durante os próximos seis meses.

Estes militares estão divididos em quatro equipas, nomeadamente, a Força de Reação Rápida, com a missão de vigilância e proteção ao aeroporto internacional “Hamid Karzai”, em Cabul, a Equipa de Assessoria e Treino à “School of Artillery” e à “Combat Arms School” do Exército Afegão, a equipa de aconselhamento de Operações Especiais e o Destacamento de apoio nacional.