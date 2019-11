A Banda Marcial de Almeirim tem agendado para dia 17 de outubro, um concerto no Cine Teatro de Almeirim.



Depois da atuação na Gala do Jornal O ALMEIRINENSE esta será a primeira oportunidade para ver atuar a Banda com a nova orientação do maestro Rui Nascimento.



O concerto começa pelas 16h e os ingressos custam apenas três euros.

.