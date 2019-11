Teatro e Magusto alegraram o S. Martinho no Lar de S. José

Durante a tarde desta segunda-feira, dia 11 de novembro, os utentes do Lar de São José assinalaram o S. Martinho com teatro e magusto.Adaptada à tradição almeirinense, a lenda do cavaleiro que rasgou a sua capa para cobrir o pobre, foi levada à cena pelos utentes do Lar com uma inovação cómica: um frade que procurava uma pedra para fazer uma sopa acabou por dar a sua capa ao pobre que tiritava de frio, uma vez que o cavaleiro estava com dificuldade em usar a espada para cortar…

Muito humor e boa disposição aqueceram a tarde de novembro de S. Martinho mas o magusto…esse respeitou a tradição: castanhas e chouriço assados (para quem pode comer!) e, claro, ainda houve ainda tempo para bailarico.