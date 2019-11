Meninos do Conde Sobral pelas ruas da cidade em dia de S.Martinho

As crianças do jardim de infância do Colégio Conde Sobral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim sairam durante a manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, pelas ruas da cidade com uma atividade fora do habitual: comemorar o S. Martinho, lembrando à comunidade os valores da partilha celebrados por este santo.

Não houve transeunte que não fosse contagiado pela alegria e espontaneidade destes pequeninos que tiravam das cestas uns saquinhos com as broas que ajudaram a fazer no colégio.

Visitaram a Sede da Santa Casa, farmácias, a Câmara Municipal e tantas outras instituições e locais de comércio que foram encontrando pelo seu caminho.

No final, um encontro intergeracional, com a comunidade sénior que assinalou a data com castanhas assadas, doçaria e bebidas quentes no Mercado Municipal de Almeirim.