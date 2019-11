Em dia de S. Martinho houve Magusto Sénior no Mercado Municipal de Almeirim

Durante a manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, os idosos das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) do concelho de Almeirim, assinalaram o S. Martinho com um magusto que decorreu no Mercado Municipal de Almeirim.Incluído no programa das Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim que arrancaram nesta segunda-feira, o Magusto Concelhio juntou no mercado utentes destas instituições que apresentaram os seus trabalhos e espectáculos de dança.O Magusto, servido no final das atuações, foi como manda a tradição: castanhas assadas, água-pé, doçaria e bebidas quentes para lembrar o verão de S. Martinho, único ausente numa festa aberta a toda a comunidade.

.