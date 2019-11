Promovidas pela Rede Social de Almeirim e em parceria com o Município de Almeirim, arrancaram hoje as Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim que irão decorrer até ao próximo dia 22 de novembro na Biblioteca Municipal de Almeirim.Durante a manhã realizou-se um magusto concelhio com os idosos das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social)) locais no Mercado Municipal e durante a tarde, decorreu, na Biblioteca Municipal, a sessão de abertura das jornadas e uma palestra sobre cuidador informal em Portugal.

Na sessão de abertura estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o diretor executivo da ACES Lezíria, Carlos Ferreira que referiu a importância do papel do cuidador informal para resolver o problema da utilização de camas do Serviço Nacional de Saúde por pessoas, concretamente 600, que já tiveram alta há mais de trinta dias e que já não fazem parte do SNS. Referiu ainda o diretor do ACES da Lezíria que são casos a que a Segurança Social não dá resposta.Maria dos Anjos Catapirra da Associação Nacional dos Cuidadores Informais contestou estes números, uma vez que ” não se sabe em que situação clínica se encontram os doentes a quem foi dada a alta”. Maria dos Anjos Catapirra referiu ainda que, embora tenha sido aprovado o estatuto dos cuidadores informais recentemente (Lei 100/2019), o cuidador, e em Portugal já são 800 mil, precisa de apoios financeiros e formação.



As jornadas continuam no dia 14 com palestras e atividades em torno da Diabetes, no dia 18 será tempo para jogos de comunicação e cooperação de grupos e no dia 22 haverá uma tertúlia sobre a importância dos afetos na relação pais/filhos.