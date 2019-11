Ténis: Almeirinense participa em torneio internacional

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, integrou a comitiva da Associação de Ténis de Leiria que disputou o Campeonato Internacional Ténis Atlântico de Sub12 e Sub14, em Pontevedra, Espanha.

O Ténis Atlântico é um projeto que reúne as associações regionais de ténis de Leiria, Porto, Coimbra, Aveiro e a Federação Gallega de Ténis, em Espanha.

No dia 19 e 20 de outubro, o conjunto das associações promoveu o Campeonato Internacional de Sub12 e Sub14, que decorreu no Club Mercantil de Pontevedra, em Espanha e que contou com a participação do tenista almeirinense José Miguel Rodrigues, que integrou a comitiva dos Sub12.

O tenista de Almeirim cedeu na ronda inaugural frente a Miguel Del Castillo, da federação da Galícia, mas no quadro B acabou por conseguir classificar-se em 11º lugar, ao vencer Martim Salvador, com quem agora partilha clube.

A Associação de Ténis do Porto acabou por conquistar o troféu internacional do Atlântico, ao somar cinco titulos, relegando a federação galega para 2º lugar, com três títulos conquistados.

O Campeonato Internacional do Atlântico é um torneio de cariz social, promovido pelas cinco associações regionais que promovem o Ténis Atlântico.