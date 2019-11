Governadora do Distrito visita Almeirim

O Rotary Club de Almeirim recebeu, no passado dia 5, num dos momentos altos do seu calendário anual a visita da Governadora do Distrito 1960, Mara Duarte.

O programa, que incluia visitas à Quinta da Alorna e à Associação ProAbraçar, uma Sessão de Cumprimentos com a Câmara Municipal de Almeirim e uma reunião de trabalho destinada a informar a Governadora sobre as actividades e os projectos do Rotary Club de Almeirim e a colher desta as principais linhas de actuação para o Ano Rotário em curso, se concluiu com com um Jantar festivo no Moinho de Vento.