Ribatejo InovFin quer facilitar o acesso das empresas a financiamento

Um dos objetivos do projeto financiado Ribatejo InovFin é facilitar o acesso das empresas da região a financiamento. Com este objetivo, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, tem vindo a realizar na região diversos encontros de networking entre empresas e entidades financiadoras. A última ação decorreu em Torres Novas no dia 17 de outubro.

No encontro, decorrido na sede da associação, em Torres Novas, os empreendedores e as empresas presentes puderam conhecer a oferta de financiamento de diversas entidades bancárias, bem como apresentar o seu projeto de investimento às entidades financeiras e assim, garantir melhores chances de acesso ao financiamento.

Na ocasião, marcaram presença startups da região e entidades bancárias, nomeadamente Banco BPI, Banco Montepio, Caixa de Crédito Agrícola e Millennium BCP.

Para além da apresentação dos seus projetos empresariais, as startups puderam reunir com a banca presente, o que contribuiu para uma análise mais documentada e, simultaneamente, mais célere, dos projetos de financiamento das empresas.

De referir que esta sessão foi uma iniciativa do projeto Ribatejo InovFin, financiado pelo COMPETE 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa visa a promoção da inovação como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das empresas, nomeadamente através da aproximação entre estas e as entidades do sistema nacional de inovação, da promoção de estruturas financeiras mais equilibradas e da melhoria das condições de acesso ao financiamento das PME.

Outras ações estão já calendarizadas no portal da NERSANT, em www.nersant.pt ou no portal do Ribatejo InovFin, em www.inovfin.pt, podendo as empresas interessadas inscrever-se nos workshops de literacia financeira, nos workshops de inovação e nos encontros de networking com a banca, de forma inteiramente gratuita.