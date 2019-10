Febo Moniz solidária: Um dia diferente a pensar nos que mais necessitam

No dia 16 de outubro, os alunos da Escola Básica Febo Moniz participaram num conjunto de atividades com vista à celebração do Dia Mundial da Alimentação e do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza.

Ao longo da manhã, os alunos assistiram a exposições de trabalhos sobre a alimentação no mundo e à recolha de alimentos para a elaboração de cabazes para serem entregues a famílias carenciadas do concelho de Almeirim.

Reforçando a importância de uma alimentação saudável, foram distribuídas diversas peças de fruta, espetadas de fruta, salada de fruta assim como gelatinas pela Comunidade Educativa.

Para a realização deste trabalho, a escola contou com a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim, do Minipreço, das famílias, dos funcionários, dos alunos e professores dos 2º e 3º ciclos.

Os alunos da turma H do 8º ano de escolaridade