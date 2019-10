Mário Nélson já não é treinador do SL Cartaxo SAD. Na última jornada, o equipa do Cartaxo ganhou, em Monsanto, frente ao Amiense por 2-1.



“A decisão pensada e muito ponderada,p or vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois em frente. Obrigado ao SL Cartaxo Sad pela oportunidade e desejo que cumpram todos os objetivos”, escreveu o técnico nas redes sociais.



Mário Nelson esteve também envolvido, recentemente, num episódio de uma alegada agressão com um dirigente do U. Almeirim.

