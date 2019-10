A PORTUGUESA é uma barbearia à moda antiga em Fazendas de Almeirim

Quando abriu o espaço?

A Barbearia inaugurou a 10 de agosto e abriu ao público a 12 de agosto de 2019.

Porquê deste tipo de negócio?

Foi o ofício que me escolheu há muito, é uma arte nas mãos que só pode ser feito por quem ama o que faz. E por ser uma profissão antiga, que merece toda a dedicação e empenho. Tenho muito orgulho em ser Barbeira. As Fazendas de Almeirim estão em desenvolvimento, é um sítio ótimo para trabalhar, todos se conhecem, as pessoas são umas simpáticas e optei por

abrir loja ao lado do meu primo Sérgio Policarpo, que tem um escritório de seguros a “SEGUROSGEST” Fidelidade e tem sido um apoio fundamental nesta minha etapa.



É um sítio só para homens?

É seguramente um sítio só para homens, é uma Barbearia à moda antiga. Tudo nesta Barbearia é antigo, mas intemporal. Aqui corta se o cabelo, à preferência do cliente, faz-se a barba à navalha, como antigamente. E tem serviço de pés e mãos para os homens.



As senhoras têm curiosidade pelo espaço?

As senhoras têm sim muita curiosidade. Já me pediram para lhes cortar o cabelo, mas em conversa comigo entendem que a Barbearia “ A PORTUGUESA” é uma casa só para homens. Acabam por mandar os maridos, filhos ou conhecidos para cá.

Como tem sido a adesão? A adesão tem sido maravilhosa, o facto de ser uma mulher Barbeira, acham imensa piada. “Primeiro estranha-se depois entranha-se”. Meus clientes entram e sentam-se numa cadeira de barbeiro muito antiga e perceber que se sentem bem e que saem muito contentes é impagável. Pelo meio há sempre dois dedos de conversa. Esta casa é só deles. Tenho orgulho em ser Barbeira e sou uma BARBEIRA FELIZ.



Horário: segunda a sábado das 8.30 às 19h

Contactos:

Tlm: 913539696 Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, 330 Fazendas de Almeirim