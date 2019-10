Qualidade e frescura diária de frescos no Meu Super de Fazendas de Almeirim

FRESCOS A qualidade e frescura é no Meu Super de Fazendas de Almeirim. Clélia Gaudêncio é a responsável de secção.



A secção de legumes e frutas do Meu Super Fazendas de Almeirim tem produtos frescos de produtores locais diariamente. A colaboradora Clélia Gaudêncio é a responsável pela organização e reposição e diz ao nosso jornal que “a boa organização desta secção é muito importante para ser apelativo ao cliente e a frescura dos produtos é ponto essencial”.

Clélia refere ainda que “comer fruta e legumes da época permite não só beneficiar de alimentos mais frescos e nutritivos como promover a produção local e proteger o ambiente, já que estes produtos não têm de viajar grandes distâncias para chegar à sua mesa. Cada estação tem um encanto próprio e é sábio alinhar a alimentação com os ritmos da natureza e agora que o tempo começa a ficar frio e os dias mais curtos, mas em compensação aparecem as laranjas e outros citrinos a alegrar as árvores de folhas castanhas. Surgem os primeiros marmelos, dióspiros, romãs, avelãs e castanhas. Há maçãs aromáticas na fruteira e as saladas enchem-se da melhor rúcula e grelos. Couves, agrião, batata e abóbora dão consistência às primeiras sopas, que se querem fumegantes. Visite-nos! “

Contactos:

Estrada dos Paços 128 Fazendas de Almeirim | Telf: 243 579 349