Daniel Bragança eleito jogador do mês da II Liga de futebol

O médio almeirinense Daniel Bragança foi eleito o jogador do mês de setembro da II Liga de futebol. A representar o Estoril por empréstimo do Sporting, Daniel Bragança esteve em destaque durante o mês de setembro.

Com mais de 18% dos votos, Daniel Bragança foi eleito o jogador do mês da II Liga, batendo Bryan Rochez, do Nacional da Madeira e ainda Adriano, do Sporting Clube da Covilhã.

Durante o mês de Setembro, Daniel Bragança contribuiu com dois golos e duas assistências para o desempenho do Estoril, que segue atualmente no 5º lugar do campeonato secundário.

Para além de estar em destaque no Estoril, Daniel Bragança tem sido também chamado à Seleção Nacional de Sub21, para os três últimos encontros de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.