Obras concluídas a tempo da Gala

Para a montagem do Sistema de Bicicletas de Uso Partilhado, Al Gira, foi necessário fazer uma intervenção junto ao Cine-Teatro de Almeirim, no entanto as obras vão ficar concluídas a tempo da 2.ª Gala do Jornal O ALMEIRINENSE.



A cerimónia está agendada para dia 25 de outubro e vai ser usada a zona para a recepção aos convidados.



O Presidente da autarquia garante que as obras vão ficar prontas a tempo da Gala.



A organização da Gala vai permitir, que mediante convite, se possa assistir à Gala do Conde de Sobral a partir das 20h45. O Colégio vai receber uma grande festa com os convidados da Gala depois das 23h30.

.