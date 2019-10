Vinhos do Tejo mostram-se em dose dupla em Lisboa

Terminadas as vindimas, é tempo de “voltar à rua” para apostar na promoção do território e dos Vinhos do Tejo, apresentando novidades para acalentar o palato de Outono e Inverno e ajudando a definir escolhas paras as festas de final do ano.

Ainda durante este mês, são vários os produtores da região que rumam à capital, juntamente com a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), para participarem no ‘Mercado de Vinhos do Campo Pequeno’ (MVCP), de 18 a 20 de Outubro, e na ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’ (GEVS), a maior feira vínica nacional, que tem lugar de 25 a 28 de Outubro, no Pavilhão 1 da FIL, no Parque das Nações.

Vinhos do Tejo levam 23 produtores ao ‘Mercado de Vinhos do Campo Pequeno’

O Tejo foi a região convidada do ‘Mercado de Vinhos do Campo Pequeno’ em 2017, tendo levado uma comitiva de 12 produtores, número que subiu para 18, em 2018, e para 23, este ano. São eles: Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Adega M. Cordeiro, Alveirão, Casa Paciência, Casal Branco, Casal da Fonte, Dois Carvalhos, Enoport, Escaravelho Wines, Herdade dos Templários, Lambéria’s, Marufa, Quinta da Arriça, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lapa, Quinta da Lagoalva, Quinta do Arrobe, Quinta dos Filipes, Romana Vini, Solar dos Loendros e Vinhos Franco.

Quem visita o MVCP vai à procura de “pequenos produtores e grandes descobertas”, como transmite a assinatura do evento. No caso do Tejo, a presença tem como objectivo principal a segunda premissa, mesmo que através de produtores com maior dimensão ou mais conhecidos dos enófilos. Este é, acima de tudo, o cenário ideal para sobressaírem produtos de alta qualidade, alguns dos quais não acessíveis na distribuição comum, mas a dois passos de Lisboa, directamente na fonte, o produtor.

‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’ recebe Rota e oito produtores dos Vinhos do Tejo

Levar os enófilos a visitar a região vitivinícola baptizada com o nome do maior rio que atravessa Portugal é precisamente um dos propósitos para a presença dos Vinhos do Tejo no ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’, evento cada vez mais apostado em explorar a vertente do Enoturismo, através de um espaço próprio.

Assim, vão marcar presença nesse espaço, para além da Rota dos Vinhos do Tejo, os produtores Casal das Freiras, Encosta do Sobral, Falua, Fiúza, Quinta da Badula, Quinta da Lapa, Quinta da Lagoalva e Quinta dos Filipes, a fim de mostrarem quais as suas propostas para conhecerem a região, em estreita relação com os néctares de Baco.