Footkart faz brilhar a formação almeirinense em Espanha

A Geração 2006 do Footkart articipou em representação de Portugal no Danone Nations Cup juntamente com mais 19 seleções de todo o Mundo de 9 a 12 de utubro em Barcelona e conseguiu a melhor representação desde 2003 e a segunda melhor de sempre na história do torneio já com 19 anos de existência. .

Entre 700 jogadores em representação de 28 Países de todo o mundo, a Seleção de Portugal ficou no Grupo C juntamente com as Seleções do Brasil, da Indonésia, da Bulgária e da África do Sul.

Na fase a elminar, o Footkart ganhou aos Estados Unidos da América nas grandes penalidades, com a Seleção do Canadá venceu por 2-1 e na Final do Quadro B com a Seleção da Tunísia também ganhou por 2-1.

Uma semana inesquecível para todos os jogadores e treinadores, Mister Pedro Silva e Mister Nuno Carrapato. Para o treinador da equipa almeirinense, foi “um orgulho imenso em representar o nosso país, conviver com diferentes culturas, abordar o futebol de uma maneira tão diferente daquela que temos no nosso dia a dia resumindo uma experiência fantástica e única para jogadores e treinadores, provavelmente nenhum de nós terá outra possibilidade de representar o país e jogar num estádio como o RCDE, no planos desportivo tivemos um comportamento exemplar ficando apurados para a fase B e sendo campeões da fase B, orgulho imenso nesta geração de 2006 do FOOTKART que tanto tem dado ao clube e à cidade de Almeirim e agora ao país! Inesquecível entrar naquele estádio para jogar com a camisola de Portugal ao peito e ainda por cima ganhar! Ficaremos gratos a estes miúdos ENORMES para toda a nossa vida!”.

.