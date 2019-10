Piscinas reabrem no início de outubro

No início de outubro, a Câmara Municipal de Almeirim reabre as Piscinas Municipais. As obras desta 3.ª fase ainda vão continuar numa parte dos balneários e em zonas comuns, mas mesmo assim é cumprida a data de abertura aos utentes da piscina interior.



“Esta requalificação é muito grande e seria impossível de fazer apenas nas férias grandes. Sabemos que as obras são sempre incomodas pelo que antecipadamente, pedimos desculpa por algum inconveniente que entretanto possa ocorrer”, explica o presidente da câmara municipal de Almeirim na sua conta pessoal de facebook.



A Câmara não tem qualquer informação sobre este assunto no site nem no facebook.