Gala: Público vai participar na votação

A 2.ª Gala do Jornal O ALMEIRINENSE é já no dia 25 de outubro e nos próximos dias vão ser divulgados os nomeados. Assim que for feita essa divulgação, vão ser abertos inquéritos para o público também votar.



A votação final será do júri e conta também com um peso de 10% dos votos da internet.



O anúncio dos vencedores é feito no dia 25 outubro no Cine-Teatro.