Afonso do Canto sagrou-se Campeão Nacional de Triatlo no escalão de Juniores em distância olímpica (1500m/natação, 40kms/ciclismo e 10kms/corrida).



A prova realizou-se no passado sábado à tarde, 21 de setembro, em Sines e Afonso do Canto representou a equipa de Triatlo de Torres Novas.