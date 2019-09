CDU apresenta recomendação para aumentar uso da bicicleta

A CDU apresentou um documento que aprovado por unanimidade, e que vem recomendar à Câmara Municipal que efetue as diligências necessárias para que as escolas do concelho de Almeirim adiram ao Programa Nacional de Ciclismo para Todos, de modo a que as crianças e jovens possam deslocar-se para as escolas em bicicleta, promovendo para tal o aumento de parques de estacionamento de bicicletas nas escolas.

“Não podemos esquecer que ocorreram alterações legislativas, de modo a incluir as deslocações em bicicleta para as escolas, no seguro escolar protegendo as crianças e jovens, e que existe o Programa Nacional referido anteriormente, está a ser implementado nas escolas aderentes, resultado duma parceria entre a Direção-geral da Educação e a Federação Portuguesa de Ciclismo”, sublinha a CDU.

Para que o uso da bicicleta seja efetivo e que a tradição retome às ruas de Almeirim, a CDU também recomendou que junto dos serviços públicos fossem colocados mais parqueamentos para bicicletas. Tal recomendação irá de encontro aos objetivos da Semana Europeia da Mobilidade, que se comemora todos os anos, desde 2002, de 16 a 22 de setembro, cujo tema de 2019 é “Caminha e pedala em segurança”.