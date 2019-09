Almeirinenses campeões nacionais

Realizou-se este sábado, dia 7 setembro, a última etapa do circuito nacional de footgolf organizado pela Federação Portuguesa de Footgolf tendo a equipa da Cruz de Cristo Futebol Clube Portela das Padeiras – Ribatejo Footgolf Club sangrando-se campeã nacional.



Equipa maioritariamente composta por jogadores do Ribatejo tem nas suas fileiras quatro jogadores do Concelho de Almeirim. Salientar que depois desta belíssima performance, seis atletas apuraram-se para representar a seleção nacional de footgolf no próximo campeonato da Europa a realizar em Inglaterra sendo três deles naturais e residentes no concelho de almeirim, Artur Fernandes , André Bento e Pedro Lourenço