Daniel Bragança estreia-se na seleção sub-21

Os jogadores convocados para os primeiros dois jogos da Seleção Nacional sub-21 na fase de qualificação para o Campeonato da Europa Eslovénia/Hungria 2021 foram anunciados esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol e entre os eleitos está o almeirinense Daniel Bragança.

Portugal inicia a participação no grupo 7 já no próximo dia 5 de setembro, em Alverca, frente à congénere de Gibraltar (20h45), enfrentando cinco dias depois (10 de setembro) a Bielorrússia, em Zhodino, pelas 18h00 (em Portugal Continental). Ambas as partidas vão contar com transmissão em direto no Canal 11.

HISTÓRICO COM A BIELORRÚSSIA

Para além de Portugal, de Gibraltar e da Bielorrússia, o grupo 7 de qualificação para o próximo Europeu sub-21 inclui também a Holanda, a Noruega e o Chipre.

Apuram-se diretamente os vencedores dos nove agrupamentos sorteados e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes oito vice-líderes vão discutir um play-off para ocupar as últimas quatro vagas na fase final.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading FC) e Luís Maximiano (Sporting CP)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (RE Mouscron), Nuno Tavares (SL Benfica), Pedro Pereira (Bristol City), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers FC), Thierry Correia (Sporting CP), Tiago Djaló (LOSC Lille) e Tomás Esteves (FC Porto)

Médios: Daniel Bragança (Estoril Praia), Domingos Quina (Watford FC), Filipe Soares (Moreirense FC), Florentino (SL Benfica), Miguel Luís (Sporting CP), Nuno Santos (SL Benfica) e Romáro Baró (FC Porto)

Avançados: Dany Mota (Juventus FC), Trincão (SC Braga), João Filipe (SL Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC) e Rafael Leão (AC Milan)

MAPA DE INTERNACIONALIZAÇÕES

A concentração está agendada para a próxima 2.ª feira (2 de setembro), pelas 13h00, em Oeiras.