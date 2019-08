Manuel Francisco avalia início dos trabalhos no União de Almeirim

Já foi dado o tiro de partida para o início dos trabalhos no União Futebol Clube de Almeirim SAD. Para a época 2019/2020, a equipa sénior ficará sob comando do treinador Manuel Francisco, que volta a assumir a equipa do distrito de Santarém.

O mister do União acredita que o clube tem as melhores condições para alcançar os objetivos e confia na qualidade do grupo de atletas.

As expectativas são as melhores para o técnico, “a SAD vai nos proporcionar uma estrutura que é capaz e que cria as melhores condições para potenciar os jogadores. Há qualidade e temos as melhores expectativas ao encontro daqueles que são os nossos objetivos, esperamos consegui-los”, refere Manuel Francisco.

No dia 1 de setembro a equipa tem mais um jogo de preparação frente à Juventude da Castanheira.