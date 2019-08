U. Almeirim e Fazendense já têm calendário

Nos dias 3 novembro de 2019 e 29 março de 2020 o concelho de Almeirim vai parar para a realização dos derbies entre U. Almeirim Sad e Fazendense.



O primeiro jogo entre as duas equipas vai realizar-se no Estádio D. Manuel de Mello, em novembro e depois a segunda volta, no Dr. José Sousa Gomes é já no ano novo.



Confira aqui os jogos das duas equipas.

Jornada 1

Fazendense – Rio Maior Sport Clube

Sport Abrantes e Benfica – U. Almeirim Sad

Jornada 2

U. Tomar – Fazendense

U. Almeirim Sad – F. Zêzere



Jornada 3

Fazendense – Samora Correia

Amiense – U. Almeirim Sad



Jornada 4

Mação – Fazendense

U. Almeirim Sad – Coruchense



Jornada 5

Fazendense – Pego

Coruchense – U. Almeirim Sad



Jornada 6

Moçarriense – Fazendense

U. Almeirim Sad – CD Torres Novas



Jornada 7

Fazendense – Glória

Riachense – U. Almeirim Sad



Jornada 8

U. Almeirim Sad – Fazedense



Jornada 9

Rio Maior Sport Clube – U. Almeirim Sad

Fazendense – F. Zêzere



Jornada 10

U. Almeirim Sad – U. Tomar



Jornada 11

Samora Correia – U. Almeirim Sad

Fazendense – Cartaxo Sad



Jornada 12

U. Almeirim Sad – Mação

Coruchense – Fazendense



Jornada 13

Pego – U. Almeirim Sad

Fazendense – CD Torres Novas



Jornada 14

U. Almeirim Sad – Moçarriense

Riachense – Fazendense



Jornada 15

Glória – U. Almeirim Sad

Fazendense – Sport Abrantes e Benfica